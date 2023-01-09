Коронавирусом и ковидной пневмонией заболели 112 казахстанцев за сутки

9 Января 2023, 08:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 105 человек, а 7 казахстанцев заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

8 января сообщалось о 169 заболевшем коронавирусом, 7 января – о 202.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 209 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 624 человека.