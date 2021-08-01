Коронавирусный кризис, вакцинация и Олимпиада – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как прошла неделя в регионах Казахстана, и какие новости стали самыми обсуждаемыми в стране – в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Ведущей темой минувшей недели, безусловно, стало резкое ухудшение ситуации с распространением коронавируса во всех регионах страны. С начала недели регистрировался рекордный ежесуточный прирост инфицированных. Причем цифра увеличивалась день ото дня и к концу недели превысила 7,7 тысяч. Подобных темпов инфицирования не наблюдалось в прошлом году, когда, казалось, показатели били все рекорды. При этом пика заболеваемости страна еще не достигла. По прогнозам, он возможен не раньше середины августа.

Минздрав и областные управления здравоохранения сообщают об ухудшении течения заболевания, увеличении числа кислородозависимых пациентов, переполненности стационаров. Анализ показал, что практически все инфицированные – не привитые граждане. Процент заболевших коронавирусом среди привитых казахстанцев ничтожен – 0,1%.

Казахстанцев по-прежнему призывают не отказываться от вакцинации и получить прививку в любом пункте. Вакцины в стране достаточно, есть выбор из нескольких производителей. Более того, Казахстан намерен закупить еще одну вакцину китайского производства. Врачи не устают говорить о том, что вакцинация – единственный способ избежать тяжелого течения COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет.

Пока же темпы распространения коронавируса не пошли на спад, в регионах повсеместно ужесточают карантинные меры. Области разворачивают дополнительные инфекционные стационары.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, в стране появилась «темно-красная» зона. Ограничения здесь максимально ужесточены. Определенные привилегии в работе дает участие в проекте «Ashyq». Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. В Восточно-Казахстанской области 24 объекта удалили из проекта из-за нарушения карантинных требований.

Еще одна проблема, которая тормозит борьбу с коронавирусом – коррупция и мошенничество. Продолжают регистрировать факты продажи паспортов вакцинации, «липовых» результатов ПЦР-исследований и даже справок-приглашений от медорганизаций, позволяющих пересечь государственную границу. В Алматинской области и вовсе выявили членов мониторинговой группы, которые за вознаграждение «закрывали глаза» на нарушения ресторанов. Хотя должны были выявлять и пресекать их. В МВК по нераспространению коронавируса, кстати, сообщили, что в июне эффективность работы мониторинговых групп снизилась на треть.

Между тем не за горами новый учебный год. На подготовку к нему в столь сложных и постоянно меняющихся условиях остался всего месяц. Глава Минобразования Асхат Аймагамбетов доложил Главе государства о готовности учебных заведений страны. Однако в каком формате начнут обучение казахстанские школьники точно неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Пока же школы закупают дезинфицирующие средства, составляют графики работы, педагоги и техперсонал проходят вакцинацию.

Среди «некоронавирусных» новостей лидирует Олимпиада в Токио. Третью «бронзу» в понедельник Казахстану принесла Зульфия Чиншанло. Подробнее о том, как проходит Олимпиада для наших спортсменов и другие спортивные новости можно прочитать по ссылке.

Накануне XVI летних Паралимпийских игр с членами национальной сборной встретился Глава государства. Казахстанцы завоевали 25 лицензий на эти игры.

Одной из главных новостей Шымкента стал суд по делу о взрывах в Арыси. Военный суд вынес приговор в отношении 16 человек. Их приговорили к различным срокам лишения свободы. Уголовное дело состояло из 550 томов. Потерпевшими по делу проходили 1 473 человека.

На прошлой неделе поселок Косшы Акмолинской области стал городом областного значения. Соответствующий указ подписал Глава государства. Касым-Жомарт Токаев посетил на прошлой неделе областной центр Кокшетау. В ходе поездки Президент ознакомился с работой производственных предприятий, деятельностью объектов здравоохранения и образования региона.