Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За 6 августа зафиксировано 376 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 17 летальных исходов и 177 человек выздоровело.