Коронавирусная инфекция в Казахстане не зарегистрирована - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Об этом сообщили в Минздраве РК, передает МИА «Казинформ».

«Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет недостоверная информация якобы о регистрации заболевании в Казахстане. Просим воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации, так как информация не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерством здравоохранения РК с связи с осложнением эпидемиологической ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в РК проводятся тренировочные учения на случай выявления больного новой короновирусной инфекцией.

В частности, с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, летным составом, проводниками пассажирских поездов проводится работа по обеспечению взаимодействию, выявлению больных с подозрением на заболевания новой коронавирусной и другими инфекциями в полете и пути следования поездов и транспортировку предположительного больного в инфекционный стационар (тренировочные учения).

В настоящее время учение уже проведены в городах Талдыкурган и Алматы, также учения будут продолжены в других городах республики.

Министерство здравоохранения РК рекомендует:

• без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР;

• отказаться от поездок в города Ухань, Хуанган, Эчжоу, Гибн, Сяньбао, Циньизян, Чжидзя и Лигуан;

• в период нахождения в КНР или по приезду оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, вовремя или после поездки, путешественникам рекомендуется обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции;

• избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

• учитывая, что в настоящее время эпидсезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуем при возможном контакте с больными ОРВИ, а также при посещении медицинских организаций использовать одноразовые маски, со сменой каждые 3 часа;

• частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

• избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными;

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или носовым платком).

Необходимо отметить, что данная ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.