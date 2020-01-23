Коронавирусная инфекция из Китая в Казахстане не зарегистрирована – Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых в Казахстане мерах по профилактике коронавирусной инфекции из Китая сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Ж.Бекшин, причиной коронавирусной инфекции в КНР являются животные. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию, большинство заболевших работали или были обработчиками и частыми посетителями оптового рынка морепродуктов Хуанань, расположенного в городе Ухане.

Ж.Бекшин отметил, что случаи заболевания новым видом коронавируса выявлены в Японии, Южной Корее, Тайване и США. Все заболевшие посещали Ухань.

Принимая во внимание осложнение эпидемиологической ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Казахстане, Ж.Бекшин озвучил принятый комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер.

По его словам, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиров, перевозчиков, членов экипажей, бортпроводников и других) в пунктах пропуска в аэропортах, вокзалах страны, особенно прибывающих из КНР.

«В Казахстан прибывают рейсы в Алматы из 5 городов Китая и Нур-Султан – из 3 городов КНР. Все они на контроле. На всех местах перехода, в т.ч. железнодорожных, автомобильных, по периметру границы с Китаем есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят термометрию. Уже проверили уже более 13 тысяч пассажиров. Случаев выявления инфекции не зарегистрировано», - сообщил Ж.Бекшин.

По информации спикера, на 24 января т.г. запланировано проведение межведомственных учений на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Наряду с этим, Ж.Бекшиным были озвучены рекомендации для недопущения инфицирования: без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР; при выезде в КНР отказаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй; в период нахождения в КНР или по приезду оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, во время или после поездки обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции.