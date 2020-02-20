Коронавируса нет – осмотрено более 488 тысяч прибывших в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ситуации с профилактикой коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом мы осмотрели более 488 тысяч людей , которые въехали в нашу страну. Некоторые из них были госпитализированы с подозрением на ОРВИ и коронавирусную инфекцию. Сейчас они практически все выписаны, 15 человек еще остаются, но ни у кого из этих людей, которых мы выявили на границе, коронавирусная инфекция не обнаружена», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

«Второй этап – это тщательное наблюдение за всеми прибывшими на протяжении 14 дней инкубационного периода. В целом мы более 24 тысяч граждан, прибывших из КНР наблюдали, по прошествии 14 дней основная масса – это более 23 тысяч - уже снята с наблюдения, у них все хорошо. 789 находятся под мониторингом, это те люди, которые прибыли в течение последних 14 дней, и контактные лица», - добавил министр.

Глава ведомства также рассказал о ситуации с коронавирусом в других странах.

«По официальным данным ситуация в КНР выглядит стабильной, но имеется тенденция к росту распространения инфекции по всему миру. Особенно в Юго-Восточной Азии. В этой связи Министерство здравоохранения, изучая международную обстановку и меры, принимаемые другими странами, с сегодняшнего дня ввело дополнительные меры по усилению. Это введение 14-дневного карантина для всех прибывающих из КНР, которые были там в течение последних 14 дней», - отметил Е. Биртанов.

По его словам, этот карантин также будет продолжаться 14 дней.

«В дальнейшем еще на протяжении еще 10 дней мы будем их наблюдать путем обзвона. Таких лиц у нас минимум, поскольку решением Правительства пассажирские перевозки фактически с 3 февраля у нас остановлены», - заключил министр.