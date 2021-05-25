Коронавирус: ЗКО находится на границе между «красной» и «желтой» зонами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне, а ЗКО - на границе между красной и желтой зонами по эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр здравоохранения, согласно матрице эпидситуации, Республика Казахстан находится в «желтой» зоне.

«В «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области. Западно-Казахстанская область находится на границе между «красной» и «желтой» зонами. В «желтой» зоне находятся шесть регионов - Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, город Шымкент. Остальные пять регионов в «зеленой» зоне», - сообщил в ход заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

В Казахстане на 25 мая зарегистрировано 367 572 больных с положительным результатом COVID-19 и 54 716 случаев с КВИ минус.