Коронавирус: Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября, ЗКО находилась в «красной» зоне по распространению КВИ.