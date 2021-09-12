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Коронавирус: Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2021, 10:55
Коронавирус: Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября, ЗКО находилась в «красной» зоне по распространению КВИ.


Западно-Казахстанская область   Минздрав РК   Здравоохранение   Регионы Казахстана   Коронавирус в РК  
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