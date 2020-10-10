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Коронавирус закрывает города в Европе

10 Октября 2020, 13:05
Коронавирус закрывает города в Европе

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.


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