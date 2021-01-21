Коронавирус: заболевших выявили в 11 из 13 районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области растет ежесуточное число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 78 инфицированных. Тогда как в первые две недели января ежесуточный прирост не превышал 55-58 человек. Новые случаи зарегистрировали в 11 из 13 районов области и городе Петропавловске.

Изменилась и ситуация с характером течения инфекции. На протяжении нескольких дней преобладают случаи инфицирования с симптомами заболевания. За последние сутки из 78 человек у 59 были симптомы COVID-19. Ранее картина была иной. Об этом же говорил и главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

В большинстве случаев коронавирус выявляют у людей, обратившихся за медицинской помощью. За прошлые сутки по эпидпоказаниям анализы отобрали у 73 человек.

Область находится в «красной зоне» по распространению коронавируса.

С 21 января в регионе вступает в действие новое постановление главного санврача об ужесточении ограничительных мер.



