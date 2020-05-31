Коронавирус: заболел принц Бельгии и рекордное число случаев в Индии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В то время как европейские страны постепенно ослабляют карантинные ограничения, из Бельгии пришла новость о том, что коронавирусом заболел принц Иоахим. Британские ученые предупреждают, что ослаблять карантин пока рано, но английский футбол возвращается на поле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

В Париже, тем временем, открываются универмаги, в Вене - кинотеатры, а в Нью-Йорке французский диджей Дэвид Гетта готовится сыграть очередной благотворительный сет.

У принца Иоахима Бельгийского - внука бывшего короля Бельгии Альберта II и племянника нынешнего короля Филиппа - диагностирован коронавирус. Незадолго до этого принца видели на вечеринке в испанском городе Кордова. Королевский дворец Бельгии подтвердил, что Иоахим действительно поехал в Испанию 24 мая по рабочим вопросам, однако известно, что он состоит в длительных отношениях с испанкой.

Испанская пресса сообщает, что 27 мая принц участвовал в частной вечеринке, на которой собралось 27 человек, что является злостным нарушением режима локдауна. Однако, согласно бельгийской прессе, там было 10-12 человек, а это нарушением не является.

Бельгийский двор заявил, что у принца слабые симптомы заболевания и его состояние не внушает опасений. Все, кто имел отношение к вечеринке в Кордове, отправлен в карантин.

И еще одно сообщение из Бельгии: там одним из первых в Европе вернулся к работе зоопарк Пайри Дайза, который также является крупным ботаническим садом. По оценкам руководства, за каждый день простоя в карантине комплекс терял около 100 тысяч евро. Общие потери за 2020 год могут в лучшем случае составить 30 млн евро. Дальнейшее достойное содержание животных и растений, по словам представителей Пайри Дайзи, возможно только при условии возобновления работы. На первых порах число посетителей будет ограничено.

В Британии с 1 июня возобновляются матчи Премьер-лиги. Такое решение было принято правительством страны в ходе совещания за закрытыми дверями. Руководство лиги рассчитывало вернуть игроков на поле 17 июня, и, по его словам, более раннее возвращение - лучшая новость за последние несколько месяцев. При этом в Лиге подчеркивают, что еще многое предстоит сделать для обеспечения безопасности игроков, тренерских штабов и обслуживающего персонала.

Также с понедельника в Англии людям разрешено будет встречаться группами до шести человек. Подобные правила уже действуют в Шотландии и Северной Ирландии, однако научные советники британского правительства предупреждают, что ослаблять карантин пока нельзя.

Власти Индии в очередной раз зафиксировали рекордное число новых заражений за сутки - 8 тысяч человек. Треть зараженных проживает в одном из богатейших штатов страны - Махараштра, где находится город Мумбаи.

Накануне сообщалось о 6,5 тысячах новых случаев за сутки, и это также был рекорд.

Судя по кадрам из больниц Мумбаи, распространенным на этой неделе, многие больницы перегружены, а корреспонденты Би-би-си сообщали, что медицинская инфраструктура города находится на грани коллапса.

Несмотря на то, что число новых случаев продолжает расти, правительство Индии ослабляет карантинные ограничения, которые сильно ударили по экономике и привели к тому, что десятки миллионов людей остались без работы.

В Европе, тем временем, продолжают постепенно ослаблять карантинные меры.

В Париже открываются городские парки и магазины, в том числе знаменитый универмаг Galeries Lafayette на бульваре Осман в Париже. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, прикасаться к косметике и тестировать ее запрещено.

Власти Австрии приняли решение открыть часть кинотеатров в Вене, однако число посетителей не должно превышать 100 человек. Такие правила действуют для всех общественных мероприятий.

Накануне в стране начался очередной этап ослабления ограничительных мер, и среди прочего открыться вновь смогли гостиницы и фитнес-клубы.

В отличие от Австрии, где режим ношения масок будет ослаблен только в середине июня, в Польше жители могут теперь находиться в общественных местах без них, но только соблюдая социальную дистанцию.

Венгрия стала первой страной в Европе, которая разрешила болельщикам присутствовать на трибунах во время футбольных матчей, а в Германии, где матчи Бундеслиги пока проводятся без зрителей, в субботу возобновляется турнир Третьей лиги.

В Италии, тем временем, для посещения вновь открывается Пизанская башня.