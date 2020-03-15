+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии

15 Марта 2020 02:42
Поделиться:
Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Европе бургомистр коммуны Анс, расположенной в 90 километрах восточнее Брюсселя, принял радикальные меры по повышению эффективности защиты населения от новой инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК МИД рекомендует гражданам исключить перелеты из Мадрида при возвращении в Казахстан

Помимо исполнения недавнего указания Национального совета безопасности, включающего в себя отмену занятий в школах, глава региона издал распоряжение о дополнительных мерах предосторожности, которые стали предметом бурного обсуждения в стране.

«Празднование свадьбы будет ограничено невестой и женихом, родителями и близкими родственниками, а также максимум четырьмя другими лицами по выбору невесты и жениха», - отмечают в коммуне с населением чуть больше 28 тысяч человек.

«Все рукопожатия, объятия и поцелуи запрещены в общественных местах на территории коммуны», - добавили в органе местной власти.

Нарушение этих положений будет наказываться административным штрафом в размере от 25 до 250 евро.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Бельгия, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив