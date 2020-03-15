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вчера 18:00
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Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Европе бургомистр коммуны Анс, расположенной в 90 километрах восточнее Брюсселя, принял радикальные меры по повышению эффективности защиты населения от новой инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Помимо исполнения недавнего указания Национального совета безопасности, включающего в себя отмену занятий в школах, глава региона издал распоряжение о дополнительных мерах предосторожности, которые стали предметом бурного обсуждения в стране.
«Празднование свадьбы будет ограничено невестой и женихом, родителями и близкими родственниками, а также максимум четырьмя другими лицами по выбору невесты и жениха», - отмечают в коммуне с населением чуть больше 28 тысяч человек.
«Все рукопожатия, объятия и поцелуи запрещены в общественных местах на территории коммуны», - добавили в органе местной власти.
Нарушение этих положений будет наказываться административным штрафом в размере от 25 до 250 евро.
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