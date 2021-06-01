Коронавирус взят под контроль в бразильском городке: 75% населения привились Sinovac

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Исследование, проведенное в небольшом бразильском городке, где 75% населения привились от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac Biotech Ltd., показало, что препарат может контролировать вспышки Covid-19 еще более эффективно, чем ожидалось в результате клинических испытаний. Исследование проводилось в городке Серрана с населением около 45 000 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что смертность от коронавируса в городе снизилась на 95% за пять недель с начала массовой вакцинации. Случаи заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями снизились на 80%, а количество госпитализаций снизилось на 86%.

Полностью вакцинировано около 75% жителей города; 95% целевой группы взрослого населения получили обе дозы препарата.

О серьезных побочных реакциях на вакцину, также как и о регистрации летальных случаев, связанных с коронавирусом, среди вакцинированных лиц через 14 дней после введения второй дозы препарата, не сообщалось. По словам Рикардо Паласиоса, директора по исследованиям Института Бутантана, во время исследования в регионе вокруг Серраны, примерно в 315 км (195 миль) от Сан-Паулу, был зарегистрирован штамм коронавируса известный как P1, что подтверждает эффективность вакцины против штамма, впервые обнаруженного в Бразилии.

«Теперь мы можем сказать, что можно контролировать пандемию с помощью вакцин», - заявил Рикардо Паласиос, добавив, что количество случаев инфицирования COVID-19 среди детей также снизилось.