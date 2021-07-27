Коронавирус выявляют во всех районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 142 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех 13-ти районов области. Антилидерами по итогам прошлых суток стал Петропавловск – 47 инфицированных, Тайыншинский район - 14 человек с подтвержденным коронавирусом и по 10 новых случаев в Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. У 110 человек были симптомы заболевания, 32 случая относятся к бессимптомному носительству. Лабораторные анализы у 138 человек отобрали по эпидпоказаниям, у четырех – с целью эпиднадзора.

Всего за минувшие сутки четыре лаборатории региона провели 649 ПЦР-исследований на коронавирус.

Общее число инфицированных по области составило 17 152. Из них 11 325 – с симптомами заболевания. К завозным относятся 453 случая, или 2,8% от общего количества.