Коронавирус выявляют среди всех категорий населения – санслужба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 22 июня зарегистрировали 246 человек с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О текущей ситуации по заражению коронавирусной инфекцией в регионе на брифинге рассказала заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова.

Основную группу заболевших составляют североказахстанцы в возрасте от 30 до 39 лет – 129 человек. В возрасте от 19 до 29 лет – 106 человек, 40-49 лет – 93 человека, детей до 14 лет – 72 и шесть подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

«Из заболевших 33% молодых людей. По профсоставу картина меняется. Но преобладают работающие граждане. Есть среди заболевших и сотрудники местных исполнительных органов, и военные, и медработники, и учителя, и сотрудники детских садов. Вспышек в организациях как таковых нет. Выявляются заболевшие среди всех категорий населения. Уровень распространенности инфекции достиг таких масштабов, когда любой может заразиться», - сообщила Т. Горлова.

За последнюю неделю темп прироста составил 76%, за сутки – 20%.

«По результатам эпидрасследования установлены 2887 контактных, в том числе 1364 близких. Из лабораторно обследованных 2622 контактов - 158 положительных. Три лаборатории, которые работают в регионе, обработали 44 тысячи пробы. В том числе Национальный центр экспертизы - 39 тысяч. Запас тестов сейчас составляет 19 391 штука», - сказал Т. Горлова.

В четырех районах и трех селах области ввели ограничения на въезд/выезд и жесткие карантинные меры. В Петропавловске приостановили работу трех детских садов, Дворца школьников и фитнес-центра. По словам Т. Горловой, ситуация в фитнес-центре показала, насколько быстро распространяется вирус в закрытом пространстве, при недостаточной вентиляции и близких контактах. Там заразились 8 человек, многие из них находятся в стационаре. С 22 июня работу фитнес-центров по области приостановили.

«Если показатель R (базовое репродуктивное число, показывающее сколько человек может заразить один носитель инфекции – прим. авт.) более 1,3, то в таком случае можно говорить об усилении карантина. В нашей области он составляет 1,42. Таким образом, мы говорим о том, что региону показано усиление карантинных мер», - отметила Т. Горлова.

Она пояснила, с чем связано столько резкое увеличение числа заболевших в июне – 487, или 89% от общего числа.

«Наблюдаем удивительную картину: масса людей начала отрицать наличие инфекции, как будто это придумка медиков. В связи с этим есть пренебрежение к мерам профилактики. Все хотят жить без ограничений. Люди буквально атакуют мой рабочий телефон с вопросами: закроют ли город, нам нужно в деревню на мероприятия и так далее. Не соблюдают режим на объектах общественного питания. 14 протоколов в суде. Отмечают праздники, рестораны принимают заявки, хотя это грубейшее нарушение. Именно на таких мероприятиях массово заражаются. Повлияли на заболеваемость поездки в другие регионы страны. Все это дает рост заболеваемости в нашей области», - подчеркнула Т. Горлова.