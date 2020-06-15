Коронавирус выявлен у сотрудника на одном из объектов NCOC

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На одном из объектов NCOC у сотрудника выявлен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У одного из сотрудников компании, работавшего на аутсорсинговом объекте NCOC в Атырау, тест на COVID-19 показал положительный результат. Данный объект находится на удаленном расстоянии от производственных площадок и офисов компании. В соответствии с установленным протоколом, работник ушел на домашнюю изоляцию. Симптомы у работника отсутствуют. Все близкие контакты были немедленно установлены и изолированы - все они пройдут тест на ПЦР. Данный сотрудник не контактировал ни с производственным, ни с офисным персоналом компании. Мы внимательно следим за ситуацией. На настоящий момент в NCOC не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 на производственных участках», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе компании.

Напомним, NCOC разрабатывает в Атырауской области морское месторождение Кашаган.







