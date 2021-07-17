08:00, 17 Июль 2021 | GMT +6
Коронавирус выявлен у 5658 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1547,
город Алматы - 891,
город Шымкент - 368,
Акмолинская область - 180,
Актюбинская область - 205,
Алматинская область - 178,
Атырауская область - 342,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 81,
Западно-Казахстанская область - 289,
Карагандинская область - 704,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 112,
Мангистауская область - 180,
Павлодарская область - 185,
Северо-Казахстанская область - 98,
Туркестанская область - 93.
Всего в стране выявлено 483 412 заболевших.