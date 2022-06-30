Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Коронавирус выявили за сутки у 137 человек в Казахстане
30 Июня 2022 09:40

Коронавирус выявили за сутки у 137 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане – 26,

в городе Алматы – 77,

в городе Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 4,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 4,

в Жамбылской области – 1,

в Карагандинской области – 9,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 2,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.


Новости по теме
Около 100 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
Более 9,3 млн казахстанцев привились от коронавируса
Еще 48 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Читайте также
Медицинский поезд  «Жәрдем» прибыл в Актюбинскую область
Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы
Более 30% казахстанцев не могут служить в армии по состоянию здоровья - депутат
Около 242 млрд тенге выделили на развитие системы здравоохранения Алматы
Более 3 тыс. квот на ЭКО выделили в этом году в Алматы
Свыше 30 тыс. пациентов обеспечены лекарствами в рамках ОСМС в Алматы
Около 100 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
Более 9,3 млн казахстанцев привились от коронавируса

Лента новостей

Архив