09:40
30 Июня 2022 09:40
Коронавирус выявили за сутки у 137 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане – 26,
в городе Алматы – 77,
в городе Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 4,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 4,
в Жамбылской области – 1,
в Карагандинской области – 9,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 2,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.
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