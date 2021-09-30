Коронавирус выявили у жителей всех районов СКО и города Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявили у жителей всех 13 районов области и города Петропавловска.

Наибольшее число инфицированных за сутки в Петропавловске – 22 человека. В Кызылжарском районе – 12 человек с положительным ПЦР-анализом на коронавирус, в Жамбылском – десять, в районе М.Жумабаева – пять, в районе Шал акына, Уалихановском, Тайыншинском, Мамлютском, Аккайынском – по четыре, в Есильском – три, в Акжарском – два, в Тимирязевском, Айыртауском и районе им. Г.Мусрепова – по одному человеку.

Из 77 случаев 73 относятся к симптомной форме заболевания. У 76 человек ПЦР-анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям и у одного с целью эпиднадзора.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 962 ПЦР-исследования. Положительным оказался каждый 12-й анализ.

За сутки первый компонент вакцины получили 725 человек, общее число вакцинированных составило 241 099 человек. Полный курс вакцинации прошли 218 247 жителей региона. Между тем на брифинге 28-го сентября главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщал о снижении темпов вакцинации.

С 4-го сентября регион находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. Ежесуточное число инфицированных не снижается, остается в пределах 75-80 человек. Санитарные врачи не исключают ухудшения ситуации при несоблюдении санитарных норм и слабых темпах вакцинации.