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    19:20, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у жителей всех районов СКО и города Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявили у жителей всех 13 районов области и города Петропавловска.

    Наибольшее число инфицированных за сутки в Петропавловске – 22 человека. В Кызылжарском районе – 12 человек с положительным ПЦР-анализом на коронавирус, в Жамбылском – десять, в районе М.Жумабаева – пять, в районе Шал акына, Уалихановском, Тайыншинском, Мамлютском, Аккайынском – по четыре, в Есильском – три, в Акжарском – два, в Тимирязевском, Айыртауском и районе им. Г.Мусрепова – по одному человеку.

    Из 77 случаев 73 относятся к симптомной форме заболевания. У 76 человек ПЦР-анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям и у одного с целью эпиднадзора.

    Всего за сутки четыре лаборатории области провели 962 ПЦР-исследования. Положительным оказался каждый 12-й анализ.

    За сутки первый компонент вакцины получили 725 человек, общее число вакцинированных составило 241 099 человек. Полный курс вакцинации прошли 218 247 жителей региона. Между тем на брифинге 28-го сентября главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщал о снижении темпов вакцинации.

    С 4-го сентября регион находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. Ежесуточное число инфицированных не снижается, остается в пределах 75-80 человек. Санитарные врачи не исключают ухудшения ситуации при несоблюдении санитарных норм и слабых темпах вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Общество
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