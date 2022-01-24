Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 178 новых случаев коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 178 случаев к категории бессимптомного носительства относятся 20.

Наибольшее число инфицированных выявили в Петропавловске – 70 человек. Среди районов «лидируют» Кызылжарский – 16 новых случаев за сутки, Жамбылский и Айыртауский – по 13 случаев, в Тайыншинском районе – 11. Во всех остальных районах области за сутки выявили от 5 до 9 инфицированных.

В регионе работают четыре лаборатории, мощность которых позволяет проводить 2 422 теста в сутки. За минувшие лаборатории провели 1 189 ПЦР-исследований на коронавирус.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, на утро 24-го января в инфекционных стационарах находятся 344 пациента. Неделю назад был 221 госпитализированный. Занятость инфекционных стационаров составляет 25%. В реанимации - 23 жителя региона. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

