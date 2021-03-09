Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и четырех районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 24 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 24 инфицированных у 14 были симптомы заболевания.

Больше всего инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 11 человек. Еще шесть – в Аккайынском, четырех – в Кызылжарском, в Мамлютском и Тимирязевском районах – два и один случай, соответственно.

У всех инфицированных анализы на коронавирус отбирали по эпидемиологическим показаниям.

За сутки в регионе провели 398 ПЦР-исследований. Работают четыре лаборатории. Почти за год с момента выявления первого случая инфицирования коронавирусом в регионе провели 282 099 ПЦР-исследований. Из них 4,5% показали положительный результат.

Всего по области зарегистрировали 12 606 случаев коронавируса, в том числе 404 завозных. Без симптомов – 4 791, или 38%.

Регион по распространению коронавируса находится в «зеленой» зоне.