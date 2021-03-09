РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 09 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и четырех районов СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 24 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 24 инфицированных у 14 были симптомы заболевания.

    Больше всего инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 11 человек. Еще шесть – в Аккайынском, четырех – в Кызылжарском, в Мамлютском и Тимирязевском районах – два и один случай, соответственно.

    У всех инфицированных анализы на коронавирус отбирали по эпидемиологическим показаниям.

    За сутки в регионе провели 398 ПЦР-исследований. Работают четыре лаборатории. Почти за год с момента выявления первого случая инфицирования коронавирусом в регионе провели 282 099 ПЦР-исследований. Из них 4,5% показали положительный результат.

    Всего по области зарегистрировали 12 606 случаев коронавируса, в том числе 404 завозных. Без симптомов – 4 791, или 38%.

    Регион по распространению коронавируса находится в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!