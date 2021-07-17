Коронавирус выявили у шахматиста во время игры на Кубке мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Кубке мира по шахматам, в котором принимает участие гроссмейстер из Казахстана - Жансая Абдумалик, зафиксирован первый случай коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

«В российском Сочи проходит Кубок мира по шахматам. Один из игроков узнал, что заразился коронавирусом, прямо во время матча. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (FIDE).

Результат теста на коронавирус должен был прийти до начала соревнований, но по каким-то причинам этого не произошло. В результате шахматист узнал, что болен, во время второго тура.

«В соответствии с протоколом турнира по охране здоровья и безопасности, игрок немедленно покинул игровую зону. Ему засчитали поражение. Во время матча он носил маску и сейчас помещен на карантин», - сообщила федерация в Twitter.

Спортсмен сдавал тесты на коронавирус четыре раза: перед поездкой на турнир и уже в Сочи перед матчем - 10, 11 и 14 июля. Последний тест оказался положительным», - пишет ресурс.