Коронавирус выявили у роженицы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекции с симптомами этого заболевания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на девятое июня 2020 года COVID-19 выявлен у женщины, 1977 года рождения, и мужчины, 1958 года рождения - жителей Экибастуза, - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области со ссылкой на межведомственную комиссию(МВК) по нераспространению коронавируса. - 33-летняя женщина была доставлена в инфекционный акушерско-хирургический госпиталь Павлодара на 40-й неделе беременности с жалобами на тянущие боли внизу живота, заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов, кашель. Обследование выявило двухстороннюю пневмонию, мазок на COVID-19 дал положительный результат».

В этот же день женщина родила доношенного ребёнка с помощью кесарева сечения. Сейчас, по данным МВК, состояние пациентки ближе к тяжёлому за счёт интоксикации, нарастающей одышки.

«Ребенок находится под наблюдением в ПИТ-палате до получения результатов анализов», - добавил источник.

62-летний мужчина проходил обследование как контактный с ранее выявленным случаем КВИ по месту работы. Он обратился в поликлинику с жалобами на повышение температуры, головную боль в поясничной области, слабость, боли в суставах. ПЦР-исследование подтвердило положительный результат. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар павлодарской областной больницы имени Г. Султанова. Круг его контактных людей установлен.

«Силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах, противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются. По состоянию на девятое июня в Павлодарской области зарегистрировано 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - отметили в акимате региона.