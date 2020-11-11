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Коронавирус выявили у прилетевшего из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан пассажира

11 Ноября 2020 18:06
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Коронавирус выявили у прилетевшего из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан пассажира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девятый завозной случай коронавирусной инфекции зарегистрирован на международном авиарейсе в столице с начала октября текущего года. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня ночью авиарейсом в Нур-Султан из Шарм-эль-Шейха прибыл 241 авиапассажир, из них 219 со справками ПЦР, 22 гражданина Казахстана без справок ПЦР. 22 гражданина Казахстана были помещены на семидневный карантин для сдачи ПЦР-анализа», - сообщил Садвакас Байгабулов.

По результатам ПЦР-анализа у одного пассажира выявлена коронавирусная инфекция.


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#Нур-Султан   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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