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    12:00, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у прибывшего в Казахстан из Мале авиапассажира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Саудовской Аравии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Армении, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

    Из 3682 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3661 человека, без справок прибыл 21 гражданин РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1623 пассажира, со справками - 1610, без справок - 13;

    в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 848 пассажиров, со справками - 843, без справок - 5;

    в аэропорт г. Костаная – 5 рейсов, 21 пассажир, все со справками;

    в аэропорт г. Шымкента – 4 рейса, 569 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 326 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Жезказгана – 2 рейса, 10 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 128 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Туркестана – 1 рейс, 157 пассажиров, со справками - 154, без справок - 3.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 10 граждан РК, прилетевших без справок 11 апреля, у одного пассажира, прибывшего рейсом Мале - Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество
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