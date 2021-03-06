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    12:16, 06 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у пассажира авиарейса «Дубай – Нур-Султан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -У одного пассажира, прибывшего рейсом «Дубай – Нур-Султан», выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    5 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 29 международных авиарейсов из КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 4 180 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 864 человек, без справок прибыло 316 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 688 пассажиров, со справками - 2 458, без справок - 230;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 315 пассажиров, со справками - 1 229, без справок - 86;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыл 51 пассажир, все со справками;

    в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, прибыло 126 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 513 граждан РК, прилетевших 4 марта без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом «Дубай – Нур-Султан», выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана
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