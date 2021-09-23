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    13:48, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у 69 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили еще у 69 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 69 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 52 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено двое заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили пятерых заболевших, в Индерском районе - один, в Исатайском районе - один человек, в Кызылкогинском районе - три, в Курмангазинском районе подтвержден один случай, в Махамбетском районе выявлено четверо заболевших.

    Заболевание у 40 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 29 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 265 человек.

    В домашних условиях получают лечение 1 242 человека, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 85 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 18, в районных инфекционных стационарах - 73. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 73 человека.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 33 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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