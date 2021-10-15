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    21:09, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 51 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 51 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 35 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Жылыойском районе выявили 4 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Кызылкогинском районе - 1, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 заболевших.

    Заболевание у 28 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 23 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 10 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 365 человек, в модульной больнице - 77, во второй областной больнице – 38 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 52 человека.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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