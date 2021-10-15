Коронавирус выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 51 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 51 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 35 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Жылыойском районе выявили 4 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Кызылкогинском районе - 1, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 заболевших.

Заболевание у 28 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 23 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 10 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 365 человек, в модульной больнице - 77, во второй областной больнице – 38 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 52 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.