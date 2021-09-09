Коронавирус выявили у 49 школьников в Алматы
По словам акима, заболевшие дети заразились вне школы.
«Они заразились коронавирусом вне школы. По результатам эпидемиологического расследования, дети заразились дома, изначально кто-то болел среди родственников. Дети в основном являются бессимптомными носителями этого вируса. Эти случаи зафиксированы в 39 школах Алматы. В шести школах два случая, в одной школе три случая и в остальных по одному случаю. Все дети переведены на онлайн-обучение. Они также находятся в режиме амбулаторного лечения», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
Аким Алматы также сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.
По данным Б. Сагинтаева, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы стабилизировалась с устойчивым снижением суточного прироста с 1,0% до 0,7%. Однако в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в «красной» зоне.
«Снижается количество положительных результатов ПЦР-исследований среди жителей города. Если на 26 августа таковых был 1561, то 7 сентября - 911. Соответственно, продолжает снижаться число R (индекс заражаемости) с 1,02 до 0,86», - отметил аким.