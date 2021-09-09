Коронавирус выявили у 49 школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первую неделю нового учебного года у 49 алматинских школьников выявили коронавирус. Об этом в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» рассказал аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, заболевшие дети заразились вне школы.

«Они заразились коронавирусом вне школы. По результатам эпидемиологического расследования, дети заразились дома, изначально кто-то болел среди родственников. Дети в основном являются бессимптомными носителями этого вируса. Эти случаи зафиксированы в 39 школах Алматы. В шести школах два случая, в одной школе три случая и в остальных по одному случаю. Все дети переведены на онлайн-обучение. Они также находятся в режиме амбулаторного лечения», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Аким Алматы также сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась.

По данным Б. Сагинтаева, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы стабилизировалась с устойчивым снижением суточного прироста с 1,0% до 0,7%. Однако в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в «красной» зоне.

«Снижается количество положительных результатов ПЦР-исследований среди жителей города. Если на 26 августа таковых был 1561, то 7 сентября - 911. Соответственно, продолжает снижаться число R (индекс заражаемости) с 1,02 до 0,86», - отметил аким.