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    08:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у 1123 человек за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1123 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 142,

    город Алматы - 195,

    город Шымкент - 20,

    Акмолинская область - 79,

    Актюбинская область - 11,

    Алматинская область - 60,

    Атырауская область - 30,

    Восточно-Казахстанская область - 71,

    Жамбылская область - 29,

    Западно-Казахстанская область - 56,

    Карагандинская область - 259,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 60,

    Северо-Казахстанская область - 41,

    Туркестанская область - 13.

    Всего в стране выявлены 387672 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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