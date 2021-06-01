Коронавирус выявили у 1123 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1123 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 142,

город Алматы - 195,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 79,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 71,

Жамбылская область - 29,

Западно-Казахстанская область - 56,

Карагандинская область - 259,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 60,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлены 387672 заболевших.



