08:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6
Коронавирус выявили у 1123 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1123 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 142,
город Алматы - 195,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 79,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 71,
Жамбылская область - 29,
Западно-Казахстанская область - 56,
Карагандинская область - 259,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 60,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлены 387672 заболевших.