Коронавирус: вторая волна заболеваний в Индии и резкий всплеск инфекции в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, умерших во всем мире в результате пандемии COVID-19, превысило три миллиона. На три страны с наибольшим количеством зарегистрированных инфекций - США, Индию и Бразилию - приходится более миллиона смертей. С начала пандемии в мире было зарегистрировано почти 140 миллионов заболевших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Вторая волна заболевания в Индии

В Индии, переживающей вторую волну эпидемии, только в субботу было зарегистрировано более 230 тысяч новых случаев.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что заболеваемость и смертность продолжают расти тревожными темпами. По его словам, за последние два месяца во всем мире количество новых случаев в неделю почти удвоилось.

С начала апреля тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Индии. Еще несколько недель назад казалось, что эпидемия в стране находится под контролем. В течение большей части января и февраля заболеваемость составляла менее 20 тысяч новых случаев в день - это низкий показатель для страны с населением более 1,3 миллиарда человек.

Но затем заболеваемость начала резко расти: в субботу 17 апреля третий день подряд устанавливается рекорд, когда регистрируется более 234 тысяч случаев.

В больницах страны не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, и некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами.

Столица страны Дели на выходных находится на карантине, в нескольких других штатах введены ограничения. В Индии прямо сейчас проходит фестиваль Кумбха Мела (обряды массового паломничества к святыням индуизма), несмотря на опасения, что миллионы индуистов, участвующих в нем, могут разнести вирус по домам.

На этой неделе около 1600 человек получили положительный результат теста на массовом скоплении в северном штате Утраханд. На фотографиях с этого мероприятия можно увидеть тысячи людей, собравшихся вместе вдоль берегов реки Ганг.

Премьер-министр Нарендра Моди просит людей воздерживаться от массовых сборищ.

Опасности ночной жизни Таиланда

Таиланд уже пятый день подряд ставит рекорды по числу новых заражений - более тысячи случаев в сутки. Очагом вспышки назван один из столичных районов, где сосредоточены ночные клубы.

С воскресенья в Бангкоке запрещается продавать в ресторанах алкоголь, а увеселительные заведения страны закрываются на две недели.

Власти развернули тысячи полевых госпиталей, чтобы справиться с наплывом больных, и распорядились, чтобы гостиницы были готовы предоставить койки пациентам, у которых симптомов не наблюдается.

По правилам Таиланда, все больные с положительным тестом на коронавирус подлежат госпитализации вне зависимости от их состояния.

В настоящее время в лечебных учреждениях страны находится 10461 пациент с коронавирусом, однако система здравоохранения готовится к тому, что их число будет расти.

Могильщики Бразилии начали работать в ночную смену

В Бразилии, которая находится на третьем месте в мире по числу смертей от коронавируса, могильщики на некоторых кладбищах стали работать в ночную смену, чтобы успевать хоронить людей.

В больницах Бразилии катастрофически не хватает лекарств, необходимых для усыпления пациентов перед их подключением к аппаратам ИВЛ.

В настоящее время некоторых тяжело больных коронавирусом приходится связывать и интубировать без снотворного.

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Испанией и другими странами с целью приобрести экстренную партию лекарств. При этом он добавил, что некоторые больницы не имеют и достаточных запасов кислорода.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, власти самого густонаселенного штата Сан-Паулу объявили, что с воскресенья вновь будет открыт весь бизнес и храмы.

Олимпиада в Токио опять под вопросом?

В Японии вновь растут опасения, что Летние олимпийские игры, перенесенные в прошлом году из-за пандемии, снова могут быть отменены.

В ходе своей первой встречи с новым президентом США Джо Байденом, премьер- Ёсихидэ Суга отметил, что страна делает все возможное, чтобы в июле принять у себя Олимпиаду, но при этом прислушивается к мнению экспертов в области здравоохранения.

Осторожный оптимизм Европы

Ряд европейских стран ослабляет режим локдаунов на фоне общей усталости населения от пандемии, а также падения уровня заражений и успешного продвижения кампании вакцинации.

Италия объявила, что с 26 апреля снимет ряд ограничений, распространявшихся на школы и рестораны.

По словам премьер-министра Марио Драги, власти решились на такой «просчитанный риск».

С 1 мая до тысячи зрителей единовременно смогут также собираться на стадионах, но только в регионах, наименее затронутых коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу призвала законодателей одобрить новые полномочия, которы позволили бы ей вводить локдауны и объявлять комендантский час в районах с высоким уровнем инфекции. По ее словам, большинство граждан страны выступают за такие жесткие меры.

Одновременно Германия сделала подарок британцам, исключив Британию из списка стран с повышенным риском коронавирусной инфекции, граждане которых должны были проходить обязательный карантин по прибытии в Германию.

Между тем Испания расширила собственный список стран, гражданам которых нужно проходить карантин. Туда попали еще 12 государств Южной Америки и Африки, включая Бразилию и ЮАР, из-за опасений, что оттуда могут завести новые штаммы коронавируса.

Резкий всплеск в Канаде

Уровень заболеваемости коронавирусом в крупнейшей провинции Канады Онтарио достиг рекордно высокого уровня, больницы почти переполнены. В пятницу Онтарио сообщил о 4812 новых случаях заболевания, новые рекорды с начала пандемии там устанавливаются третий день подряд. Количество госпитализаций и пациентов в отделениях интенсивной терапии также побили рекорды для Онтарио: 1955 и 701 человек соответственно.

Более двух третей заражений в Онтарио сейчас приходится на новые варианты коронавируса, особенно «британский» вариант.

Сопредседатель экспертной группы Онтарио Адалстейнн Браун заявил, что больницы провинции больше не могут нормально функционировать.

«Наши детские больницы принимают взрослых. Это беспрецедентно», - сказал он.

На прошлой неделе впервые с начала пандемии в Канаде было зарегистрировано больше случаев на миллион жителей, чем в США, - несмотря на то, что около 22% канадцев (9 млн человек) уже получили первую дозу вакцины.

Онтарио вводит более строгие меры, в их числе предписание оставаться дома в течение шести недель, ограничения на поездки не первостепенной необходимости, которые проверяются на контрольно-пропускных пунктах на границах с соседними провинциями Квебек и Манитоба.

Полиция в Канаде теперь может останавливать и допрашивать людей, покидающих дом. Также там предписано прекратить строительные работы не первостепенной важности.

Даже при продолжающейся вакцинации количество новых случаев в Онтарио может достичь 30 тысяч в день. В провинции живет 14 миллионов человек, что составляет 38% от общей численности населения Канады.

Группа экспертов заявила, что в лучшем случае количество новых случаев снизится примерно до 5000 в день, но только при значительно более строгих ограничительных мерах, чем те, которые действуют сейчас. Это также потребует вакцинации 300 тысяч человек в день - в три раза больше, чем вакцинируется сейчас.

Сначала вакцинация в Канаде шла медленно, но сейчас она набирает обороты. Канада быстро закупила вакцины, но до недавнего времени скорость их внедрения отставала от других развитых стран. Moderna заявила, что сократит свою следующую поставку в Канаду почти вдвое, до 650 тысяч доз, однако Pfizer должен поставить еще восемь миллионов доз после нового соглашения с канадским правительством.

В отличие от некоторых европейских стран, Канада не остановила вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca, но рекомендует использовать ее только для пациентов старше 55 лет.