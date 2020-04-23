Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Коронавирус: все земли Германии обязали население надевать маски

Автор:  
Тимур Дюсекеев
23 Апреля 2020, 15:32
Коронавирус: все земли Германии обязали население надевать маски

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Все федеральные земли Германии решили сделать маски, закрывающие рот и нос, обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Использование масок обязательно в общественном транспорте по всей стране. Также некоторые земли обяжут людей закрывать лицо при совершении покупок.

Бремен в среду стал последней из 16 федеральных земель, поддержавших «масочный режим». В Германии разрешено использовать все виды масок, включая самодельные. Также можно носить шарфы и другие вещи, если они покрывают нос и рот.

Отметим, немецкий город Йена в Тюрингии стал первым городом ФРГ, который обязал жителей носить медицинские маски в общественных местах.

По данным Института изучения инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, на 22 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 145 694, количество погибших составило 4 879 человек, а выздоровели более 99 тысяч человек.


Здравоохранение   Безопасность   Германия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия