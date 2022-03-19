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    08:44, 19 Март 2022 | GMT +6

    Коронавирус: все регионы Казахстана - в «зеленой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «зеленой» зоне: г. г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество
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