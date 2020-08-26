Коронавирус: все препараты пока экспериментальные – доктор медицинских наук

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19, доктор медицинских наук Бахыт Кошерова рассказала об изменениях в протоколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая версия национального клинического протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции была разработана 3 февраля текущего года. Первые версии протокола мы разработали еще тогда, когда не было международных рекомендаций, еще ВОЗ ничего не издала. С тех пор прошло около 8 месяцев. Мы 10 раз актуализировали клинический протокол диагностики и лечения. И в текущей ситуации к лечению коронавирусной инфекции привлекаются не только инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи, но и врачи разных специальностей», - сказала Бахыт Кошерова во время онлайн обсуждения казахстанского научного сообщества борьбы с пандемией.

По ее словам, подъем заболеваемости, который казахстанцы ощутили в июне-июле, дал нам определенные результаты,

«Мы извлекли определенные уроки. Было очень сложно, но врачи пользовались нашим протоколом. Все медикаменты закупались в соответствии с национальным клиническим протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Создание протокола – это огромная трудоемкая работа. Мы используем международный опыт и лучшие практики, которые есть по лечению коронавирусной инфекции. Буквально сегодня мы провели встречу онлайн с экспертом ВОЗ, который нам сказал, что все препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, - это экспериментальные препараты. На сегодняшний день не доказана их стопроцентная эффективность», - отметила врач.

«При коронавирусной инфекции поражается сосудистая сеть, образуются тромбы в сосудах. Здесь врачи должны четко понимать, что основное лечение – это патогенетическое лечение, когда мы должны изучить тромбы, которые образуются в легких, почках, головном мозге и т.д. сегодня мы патогенетическому лечению четко обучаем всех врачей. Очень важна кислородная поддержка. Мы пролечили более 200 пациентов и хочу сказать, что у нас не было ни одного летального исхода»,- заключила Б. Кошерова.



