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Коронавирус: Восточно-Казахстанская и Жамбылская области - в «желтой» зоне
2 Сентября 2021 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 сентября, большинство регионов находится в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
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