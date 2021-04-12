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    09:24, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан на протяжении 12 дней находится в «красной» зоне. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также в «красной» зоне находятся 8 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская области. В «желтую» зону за прошедшую неделю переместились четыре региона. На сегодня в «желтой» зоне семь регионов - Шымкент, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Костанайская и Павлодарская области», - сказал на заседании Правительства Алексей Цой.

    По данным Министерства здравоохранения, в «зеленой» зоне остаются лишь два региона - Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная Минздрав РК
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