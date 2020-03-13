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Коронавирус: во Франции закрываются школы, университеты и детсады

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
13 Марта 2020, 10:35
Коронавирус: во Франции закрываются школы, университеты и детсады

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Все школы, университеты и детские сады во Франции закроются в понедельник, чтобы сдержать распространение вспышки коронавируса. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local France.

В телевизионном обращении в четверг вечером президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах по борьбе с вирусом. В стране зарегистрировано более 2 870 случаев заражения коронавирусом, и 61 летальных случаев.

Начиная с понедельника, все детские сады, школы и университеты будут закрыты до нового распоряжения. Президент также призвал всех, кому за 70, у кого слабое здоровье, оставаться дома и максимально ограничить общение.

Сообщается, что власти не стали переносить предстоящие муниципальные выборы, назначенные на 15 и 22 марта.

Эммануэль Макрон призвал перевести сотрудников предприятий на работу из дома и максимально ограничивать передвижения. Он также добавил, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме.


Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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