Коронавирус: вариант «Омикрон» находят во все новых странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая мутация коронавируса, выявленная в этом месяце в ЮАР и получившая вчера буквенное обозначение «Омикрон», обнаруживается во все новых странах за пределами Африки. В Великобритании правительство объявило о некотором ужесточении противоэпидемических мер после выявления двух связанных между собой случаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер, в частности о том, что отныне все прибывающие из любой зарубежной страны должны будут сдавать ПЦР-тесты и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Многие государства ввели ограничения на въезд из ряда стран Африки. Эксперты считают, что последняя мутация вируса претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам. Фармацевтические компании сообщили, что уже изучают «Омикрон» и пытаются найти способы борьбы с ним.

В пятницу на экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был классифицирован как VOC («вариант, вызывающий опасения»). Его назвали греческой литерой «Омикрон» - как уже до этого произошло с «Альфой», «Бетой» и «Дельтой».

ВОЗ отметила, что число заражений новым вариантом вируса (который изначально был назван B.1.1.529) растет практически во всех регионах ЮАР. «Этот вариант имеет огромное число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения», - сказано в заявлении организации. Она уточняет, что первый подтвержденный случай «Омикрона» был зафиксирован в образце, собранном 9 ноября. А 24 ноября представители ЮАР официально сообщили о новом варианте ВОЗ.

Ранее ученые предполагали, что необычно высокий уровень мутаций мог возникнуть в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

ВОЗ отмечает, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться несколько недель. Британские эксперты считают, что существующие сейчас вакцины «практически наверняка» будут менее эффективными против «Омикрона», хотя по-прежнему смогут обеспечить определенную степень защиты. «Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет», - сказал биолог из Оксфордского университета Джеймс Наисмит.

Кроме Южной Африки, «Омикрон» был уже зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. В субботу о новых возможных случаях нового варианта сообщили также в Чехии и Германии.

Кроме того, новая мутация вируса была обнаружена у двух человек в Великобритании, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, оба случая заражения связаны между собой и с поездками в страны юга Африки, сейчас заболевшие самоизолируются в своих домах.

Вслед за этим премьер Борис Джонсон заявил, что пока очевидно, что вариант «Омикрон» способен быстро распространяться. Он сообщил, что правительство в ближайшие дни вновь введет меры, призванные замедлить распространение нового варианта и дать ученым время на его изучение. Эти меры напрямую коснутся только Англии, поскольку в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии они относятся к компетенции автономных администраций этих регионов; однако они чаще вводят даже более строгие меры, чем в Англии.

В частности, все прибывающие в Англию из-за границы должны будут сдавать ПЦР-тест не позднее второго дня после прибытия. Только в конце октября это требование заменили на более дешевые быстрые тесты, выполняемые самостоятельно. Также правительство вновь сделает обязательным (а не «рекомендуемым», как сейчас) ношение масок в общественном транспорте и магазинах.

Наконец, кампанию по ревакцинации намерены ускорить еще больше и предложат максимально расширить ее - в настоящее время третьи дозы вакцины в Соединенном Королевстве предлагаются только тем, кто старше 40 лет или имеют хронические заболевания, причем не раньше, чем через шесть месяцев после второй дозы. Решение об этом принимает независимый экспертный комитет при правительстве.

При этом Джонсон и его советники подчеркнули, что на данный момент неизвестно, насколько существующие вакцины эффективны против нового варианты, и теоретически есть основания полагать, что часть заражений смогут обойти иммунную защиту, создаваемую вакциной.

Точных данных о том, сколько именно людей заболели им, к настоящему моменту нет, однако ранее сообщалось о примерно 100 инфицированных, подавляющее большинство из них - в ЮАР.

Распространение нового варианта коронавируса, который некоторые эксперты называют «худшим из всех, что мы видели», очень быстро привело к новым ограничениям на поездки из африканских стран.

В пятницу вечером стало известно, что Россия с 28 ноября ограничила въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и Танзании, а также Мадагаскара и Гонконга.