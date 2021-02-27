Коронавирус: вакцина Pfizer не портится в обычном морозильнике, Израиль привил половину населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу две вакцины против коронавируса должны стать более доступными и удобными в применении. Американские власти заявили, что препарат производства Pfizer можно хранить при значительно более высокой температуре, чем считалось ранее, а новая вакцина от Johnson & Johnson, которая обеспечивает полную защиту от инфекции уже после первой прививки, должна быть вскоре лицензирована в США и ЕС. Израиль тем временем объявил, что иммунизировал уже половину своего населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 113,1 млн человек, от болезни скончались около 2,5 млн. Вместе с тем, в последние недели темпы распространения инфекции снижаются: число новых случаев падает, а пациентов в больницах становится меньше. Тем не менее, эксперты предупреждают об опасности новых штаммов Covid-19, которые считаются более заразными и от которых менее надежно защищают вакцины.

Вакцина Pfizer-BioNTech может храниться до двух недель в обычном морозильнике при температуре минус 20 градусов Цельсия, объявило в четверг американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов. Ранее считалось, что эта вакцина сохраняет полезные свойства лишь при температуре минус 70 по Цельсию, что требовало сложного оборудования и затрудняло ее транспортировку и распространение.

В США и Европе большинство людей прививается от Covid-19 именно этой вакциной. Другие распространенные в мире препараты - Oxford/AstroZeneca, Moderna, российский «Спутник V» и китайский Sinovac.

Израиль привил половину своего населения, в том числе 35% сделали уже вторую прививку, сообщил в пятницу министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.