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Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана
31 Декабря 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Северо-Казахстанская область переместилась из «желтой» зоны в «зеленую».
В «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана.
В «желтой» зоне - город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
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