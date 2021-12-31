Коронавирус: в «желтой зоне» осталась только столица Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Северо-Казахстанская область переместилась из «желтой» зоны в «зеленую».

В «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана.

В «желтой» зоне - город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.



