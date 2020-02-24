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Коронавирус в Южной Корее: число умерших достигло семи человек

24 Февраля 2020 08:32
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Коронавирус в Южной Корее: число умерших достигло семи человек

СЕУЛ. РЁНХАП - КАЗИНФОРМ - Южная Корея сообщила о седьмом смертельном случае от нового коронавируса и 161 новом подтвержденном случае заболевания, передает Рёнхап.

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Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 763.

По словам представителей органов здравоохранения, 62-летний мужчина, который посещал больницу в юго-восточном округе Чхондо, умер от коронавируса в воскресенье.

На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано семь смертельных случаев от нового вируса, пришедшего из Китая.

Власти называют два основных очага распространения вируса – это религиозная секта в юго-восточном городе Тэгу и больница в соседнем Чхондо. Там зарегистрированы более половины всех случаев заболевания в стране.

Из 161 новых случаев 142 были выявлены в Тэгу, что в 300 километрах к юго-востоку от Сеула и в соседней провинции Северный Кёнсан. Еще три случая были зарегистрированы в Сеуле, говорится в заявлении Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье Южная Корея подняла уровень оповещения о вирусах до самого высокого - «красного», что стало первым таким уровнем угрозы со времени вспышки свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

Верхний уровень оповещения позволяет властям временно закрывать школы и сокращать число рейсов из/в Южную Корею.

Министерство образования поручило всем детским садам и школам отложить начало нового семестра на неделю, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса.

Ранее сообщалось о четырех смертельных случаях в Южной Корее.


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Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
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Раушан Конырбаева

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