Коронавирус в Украине: уровень госпитализаций превышен в Киеве и 20 областях

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Минздрав Украины обновил распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 регионах и в Киеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

По данным Минздрава страны, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализаций 60 на 100 тысяч населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 25 марта составляет 110,4. Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 129,3 на 100 тысяч населения, в Житомирской области - 117,1, в Хмельницкой области - 108,7.

17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести ко введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения.