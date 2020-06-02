Коронавирус в Ухане протекает бессимптомно - исследование

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате массового тестирования жителей китайского города Ухань (провинции Хубэй, Центральный Китай) на COVID-19, не обнаружено ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, но выявлено 300 бессимптомных носителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

С 14 мая по 1 июня в 11-миллионном мегаполисе Ухань было протестировано почти 9,9 миллионов человек на нуклеиновую кислоту, в результате «подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не обнаружено». Однако «выявлено 300 бессимптомных носителей», которые помещены на карантин.

При этом анализы у 1174 человек, находившихся в тесном контакте с бессимптомными носителями, оказались отрицательными. Случаев передачи инфекции от бессимптомных носителей другим людям не зафиксировано.

Следует отметить, что тестирование было добровольным и бесплатным, все расходы взяла на себя администрация города Ухань.

Напомним, что в январе в Ухане, некогда очага распространения коронавируса в Китае, был введен карантин, который длился в течение 76-ти дней. В целом, в китайском мегаполисе с момента начала эпидемии зарегистрировано более 50 тысяч больных коронавирусом, жертвами стали 3869 человек.







