Коронавирус: в столичном горздраве рассказали о состоянии новых пациентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления общественного здравоохранения РК Сауле Кисикова рассказала о трех последних случаях заболевания коронавирусом в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трем новым случаям, зарегистрированных в столице. Первый зарегистрирован 21 марта вечером. Этот случай из числа близких контактов от лабораторно подтвержденного случая КВИ у гражданки Казахстана от 19 марта. 22 марта зарегистрировано 2 случая. Первый – гражданин Казахстана, который находился в стационаре в боксе с подозрением на пневмонию. В процессе диагностики было подтверждено наличие коронавирусной инфекции», - сообщила Сауле Кисикова на брифинге в Управлении.

По ее словам, несмотря на отсутствие температуры, состояние тяжелой степени.

«Наличие двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность 1 степени. Назначен консилиум междисциплинарной группы», - перечислила она.

«Второй случай – выявлен в процессе мониторинга после прибытия из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Проведено исследование, было выявлено наличие коронавирусной инфекции. У остальных 30 пациентах состояние удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Лечение получают в соответствии с протоколом по коронавирусу», - заключила С. Кисикова.

Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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