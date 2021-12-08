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Коронавирус в столице – 40 человек остаются в реанимациях

8 Декабря 2021 14:07
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Коронавирус в столице – 40 человек остаются в реанимациях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Гульназ Досмырзаева озвучила эпидемиологическую ситуацию в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотелось бы проинформировать о проводимых лечебных мероприятиях в борьбе с КВИ, а также рассказать о ходе вакцинации и ревакцинации в городе. На утро 8 декабря по городу 359 пациентов в инфекционных стационарах, из них в реанимации 40 человек. На аппарате ИВЛ 14 человек», - сказала Гульназ Досмырзаева на брифинге в акимате.

По ее словам, количество госпитализированных пациентов в инфекционные стационары стало меньше, по сравнению с прошлыми месяцами. Так, отмечается снижение как заболевших КВИ на 38 %, так и находящихся на стационарном лечении – 27%.

Также, на 27% уменьшилось количество обращений и вызовов на службу скорой медицинской помощи.

«Несмотря на эти хорошие показатели, организации ПМСП продолжают обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Мобильные бригады в день совершают порядка 1-1,2 тысяч выездов на дом к амбулаторным пациентам. В целях профилактики и защиты от мутированного вируса в столице продолжается вакцинация населения против коронавируса», - заключила врач.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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