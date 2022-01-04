Коронавирус: в США - миллион заражений за сутки, Китай запечатал олимпийский «пузырь»

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В США за сутки зарегистрирован миллион заражений; Китай за месяц до Олимпиады запечатал олимпийский «пузырь», а также закрыл на карантин еще один город-миллионник; французским депутатам грозят смертью за закон о ковид-паспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В мире к этому дню, по официальным данным, зарегистрировано 293 млн заражений коронавирусом, умерли 5,47 млн человек.

Американский антирекорд

В США за последние сутки было зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом - таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Это - и американский, и мировой антирекорд, причем он превысил предыдущий, зарегистрированный всего несколько дней назад, сразу в два раза.

Этот взлет числа заражений специалисты связывают с вариантом «Омикрон». Медики говорят, что серьезность ситуации сейчас нужно оценивать по числу госпитализаций, а не числу заражений.

«Омикрон» гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни. В то же время число заразившихся «Омикроном» становится настолько велико, что даже при том, что доля попадающих в больницу относительно невелика, абсолютное число этих пациентов в США, например, уже подбирается к уровню антирекордов прошлого года: их, по приблизительным подсчетам, уже больше 100 тысяч.

Насколько менее страшен «Омикрон» - английская статистика

Во многих других странах - похожая ситуация: число заразившихся летит вверх, но число попадающих в больницу остается небольшим по сравнению с пиком прошлой зимой, хотя уже и приближается к его показателям.

Это общее представление Би-би-си иллюстрирует статистикой по Англии (именно Англии, а не всему Соединенному Королевству).

В Англии число госпитализаций быстро идет вверх, но еще далеко не дотянуло до прошлогодних высот, хотя число заражений давно побило антирекорды прошлого января.

Согласно этой статистике, сейчас, когда доминирующим в стране вариантом стал «Омикрон», в больницу попадает меньше 2,5% заразившихся, тогда как в прошлом январе-феврале госпитализировалось до 10%. Правда, тут большую роль, скорее всего, играет и то, что подавляющее большинство жителей Англии либо привиты, либо уже переболели.

При этом число пациентов с ковидом в больницах за последние две недели подскочило в два раза до 14 с лишним тысяч. Это, однако, все еще намного меньше прошлогоднего пика в 34 тысячи человек.

Кроме того, сейчас намного меньше, чем год назад, тяжелых больных: число пациентов на искусственной вентиляции легких в больницах Англии уже около полугода составляет 600-800 человек и не растет (год назад на пике их было больше 3,5 тысяч), а треть нынешних пацентов вообще лечатся от других болезней - просто у них в больнице обнаружили еще и коронавирус.

Китай - герметичный олимпийский пузырь

Китай во вторник, ровно за месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине, полностью запечатал олимпийский «пузырь». С этого дня весь обслуживающий персонал Олимпиады - тысячи волонтеров, уборщиков, поваров, водителей - будут отрезаны от внешнего мира.

Полностью изолированы на олимпийских объектах будут и прибывающие на Игры команды, а также журналисты.

Весь персонал Олимпиады, китайские спортсмены и журналисты после Игр должны будут еще и пройти карантин перед возвращением домой..

Болельщиков внутрь «олимпийского пузыря» заточать не будут, но организаторы намерены сделать так, чтобы они нигде не пересекались с участниками Олимпиады.

Большинство олимпийских объектов находится за пределами Пекина, и даже поезда к ним для участников Игр будут отдельными.

Китай закрыл еще один город

Тем временем в Китае полностью закрыли из-за коронавируса еще один город - миллионный Ючжоу. При этом, как передает корреспондент Би-би-си, город посадили на карантин всего из-за трех случаев заражения, причем бессимптомных.

В Ючжоу закрыто все, кроме продовольственных магазинов, людям запрещено выходить из дома.

Власти Китая, где больше двух лет назад был впервые обнаружен коронавирус, пытаются полностью избежать любых новых вспышек и жестко реагируют даже на единичные случаи заражения.

В 450 километрах на запад от Ючжоу, в 13-миллионном Сиане, полный локдаун продолжается уже две недели, и, судя по записям и видео в соцсетях, люди там начали менять на еду всякие другие вещи - даже дорогие электронные гаджеты.

Дело в том, что вначале власти разрешали сианьцам изредка выходить за покупками, но недавно вообще запретили покидать дома и организовали доставку продовольствия. Теперь многие местные жители жалуются, что этого продовольствия мало, а некоторым его вообще пока еще не досталось.

В китайской социальной сети Weibo появились видео, на которых люди, живущие в одном доме или подъезде, меняют сигареты на капусту, жидкость для мытья посуды на яблоки, женские средства гигиены на овощи, приставку Nintendo Switch - на пачку лапши быстрого приготовления и две булочки. Один человек, как сообщает «Радио Свободная Азия», даже хотел обменять на рис смартфон и планшет.

«Люди меняются с соседями по дому, потому что им не хватает еды», - пояснил житель Сианя по фамилии Ван.

Дели - полный локдаун на выходных

В столице Индии в следующие выходные объявлен полный локдаун: всем, кроме работников жизненно важной инфраструктуры, предписано с вечера пятницы до утра понедельника сидеть дома. Так местные власти борются с новой вспышкой заражений, в большой мере вызванной «Омикроном».

Как сообщает AFP, в Дели с прошлой недели уже закрыты кинотеатры и спортивные залы и действует ночной комендантский час.

В прошлом году в Индии была мощная вспышка ковида, переполнившая больницы и крематории, но затем она волна прошла, и до прошлой недели число регистрируемых заражений оставалось низким, но с 28 декабря начало быстро расти.

По официальным данным, в Индии от ковида умерло почти полмиллиона человек, и по этому показателю она занимает третье место в мире после США и Бразилии. Однако эксперты и пресса полагают, что огромное большинство случаев в Индии не попало в статистику, и на самом деле число умерших может быть в разы или даже на порядок больше.

Франция - депутатам грозят смертью за закон о ковид-паспорте

Несколько депутатов парламента Франции объявили, что им угрожают смертью, если они проголосуют за закон, который фактически выключит непривитых из активной жизни.

По закону, который в эти дни обсуждает французский парламент, для того, чтобы проехать на общественном транспорте или попасть в общественное здание, нужно будет предъявлять свидетельство о вакцинации.

Во Франции уже несколько месяцев на входе во многие общественные помещения нужно предъявлять либо свидетельство о вакцинации, либо свежий отрицательный результат теста на ковид. В стране полностью привит как минимум 91% взрослых.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая в понедельник в парламенте, осудил тех, кто угрожает депутатам. Ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал усилить охрану членов парламента.

Одна из адресатов таких угроз, депутат Агнес Фермен Ле Бодо, сказала в телеинтервью, что сообщила об угрозах полиции, а угрозы не заставят ее изменить мнение по поводу нового закона.