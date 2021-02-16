Коронавирус в СКО: зарегистрировано самое низкое число инфицированных с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 37 новых случаев коронавируса. Это самое низкое число инфицированных с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 37 человек, у которых выявили коронавирус, 19 не имели каких-либо симптомов.

Среди новых случаев инфицирования 19 приходятся на Петропавловск. Коронавирус выявили у шести жителей Кызылжарского района. Напомним, здесь на карантин закрыли село Соколовку. Четыре человека с коронавирусом выявили в Тайыншинском районе, по три – в Уалихановском и районе М. Жумабаева, по одному – в Есильском и районе Шал акына.

У 28 человек ПЦР-анализы на коронавирус отобрали по эпидпоказаниям и у девяти – с целью эпиднадзора перед госпитализацией.

Всего лаборатории области провели за сутки 715 ПЦР-исследований. С марта прошлого года сделано 263 142 ПЦР-теста, в том числе в этом году – 53 724.

Всего по области коронавирус выявили у 11 882 человек. Из них 11 130 выздоровели, 42 скончались.