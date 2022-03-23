Коронавирус в СКО: в реанимации остаются семь человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки не зарегистрировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Впервые за последние два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за сутки в регионе провели 129 ПЦР-исследований на коронавирус. Ни один из них не дал положительного результата.

В инфекционных стационарах находятся 39 человек, загруженность – 6%. В реанимации – семь человек, загруженность 11%.

За минувшие сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода от коронавируса. Всего по области за период пандемии по этой причине скончались 484 человека.

Общее число пациентов, инфицированных коронавирусом за два года, составляет 44 357 человек. Выздоровели 43 600, из них за последние сутки - 58 человек.

Первый компонент вакцины против коронавируса получили 305 112 жителей региона, полный курс вакцинации прошли 294 407 человек.