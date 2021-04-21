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    19:26, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус в СКО: темп распространения инфекции за неделю снизился

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за неделю снизился темп распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А.Кушбасова, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,7%. Тогда как на предыдущей неделе рост составлял 40%. В санслужбе полагают, что этому во многом способствовали введенные ограничения с 12 апреля.

    В то же время преобладают симптомные формы инфицирования, что говорит о риске быстрого распространения инфекции. В частности, за последние сутки по области зарегистрировали 27 новых инфицированных. Из них у 16 были симптомы заболевания.

    «С начала учебного года зарегистрировано 740 случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников. Из них обучающихся в штатном режиме – 456. В 4-й четверти выявили 72 случая. Из них обучающихся в штатном режиме – 64. Сейчас по области 46 классов и 1 школа переведены на дистанционный режим обучения», - сказал А.Кушбасов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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