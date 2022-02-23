Коронавирус в СКО: ситуацию прокомментировали в облздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с распространением коронавируса обсудили на заседании акимата Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов утверждает, что ситуация стабилизировалась, роста заболеваемости и госпитализации не отмечается.

По его данным, количество вызовов скорой помощи в феврале снизилось в 1,7 раза, средняя нагрузка на одну бригаду уменьшилась до 8-10 вызовов в сутки.

Мобильные бригады сейчас выезжают в среднем 14 раз в день. В январе нагрузка на одну бригаду составляла 25 вызовов. Всего в регионе работают 116 мобильных бригад.

21 Call-центр при поликлиниках ежедневно обрабатывает до одной тысячи звонков. Это меньше, чем в январе, в три раза.

«Количество амбулаторных пациентов снизилось в 2,5 раза. Занятость коечного фонда за две недели снизилась с 450 до 354 пациентов. На кислородной поддержке - 190 пациентов. В тяжелом состоянии находится 21 человек. Всего за январь и февраль от коронавируса скончались 39 человек, в декабре было зарегистрировано 65 летальных случаев», - сообщил Н. Айманов.

Напомним, согласно матрице эпидситуации в регионах, Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне.